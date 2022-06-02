حقق فيلم جديد يروج لنظريات مؤامرة تم التشكيك بها على نطاق واسع عن فوز دونالد ترامب بولاية ثانية في البيت الأبيض، نجاحا مفاجئا في شباك التذاكر في الولايات المتحدة.



رغم تحذيرات خبراء جمع فيلم «2000 ميولز» للمخرج دينيش ديسوزا والذي أدين بانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية قبل أن يعفو عنه الرئيس السابق، أكثر من 1،2 مليون دولار في شباك التذاكر منذ بدء عرضه في أواخر مايو الفائت.

واحتشدت مجموعة من كبار السن من محبي السينما لمشاهدة عرض للفيلم في صالة في الحي التجاري في فرجينيا.



ويبدأ الفيلم بمشاهد تظهر ناخبين مجهولين يسقطون بحماسة أوراق الاقتراع في صناديق دمغت بالعلم الأميركي، فيما يقول ديسوزا للمشاهدين إن «الانتخابات هي شريان الحياة لديموقراطيتنا». لكنه يضيف مع إظلام الخلفية أن انتخابات 2020 «تؤنب الضمير الأميركي».



وفي مسعى لإثبات نظريته، التي رفضتها جميع السلطات الأميركية المعنية، يظهر ديسوزا في الفيلم متكئا على منضدة مطبخ وهو يتصل بمجموعة مقرها في تكساس تدعى «ترو ذا فوت» تقول إنها «تدعم نزاهة الانتخابات». ويتم الترتيب للقاء.



ويقول ديسوزا مع انتهاء الفيلم: «زوروا وسرقوا انتخابات 2020، لا يمكن أن نتسامح مع هذا، لا يمكننا المضي إلى الأمام».



وبينما يبدأ عزف النشيد الوطني الأميركي يوجه ديسوزا نداء للتحرك: «أميركا التي نحبها تحتاج لنا الآن أكثر من أي وقت مضى».