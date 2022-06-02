أعادت ألمانيا إلى فرنسا عشرة كتب من مؤلفات الكاتب والفيلسوف الفرنسي الشهير فولتير كانت سرقت خلال الحرب العالمية الثانية، على ما أعلنت وزارة الثقافة الفرنسية.



وسلمت الكتب في 23 مايو الجاري في السفارة الفرنسية ببرلين، وأصبحت بحوزة إدارة المحفوظات الاقتصادية والمالية التابعة لوزارة المال الفرنسية.

وأشارت الوزارة في بيان امس إلى أن مكتبة إقليم برلين المركزية وجدت عشرة مجلدات من «الأعمال الكاملة» للفيلسوف الفرنسي «سرقتها القوات الألمانية أثناء احتلالها» فرنسا خلال الحرب العالمية الثانية.

وأضاف البيان أن هذه الأعمال «كانت محفوظة في وزارة المال في القرن التاسع عشر»، وهو ما يظهره ختم تحمله الكتب باسم «مسؤول جباية الضرائب فيرون».

وتولت مكتبة جان فريديريك ألكسندر لوكيان بين عامي 1820 و1823 نشر هذه الأعمال التي تشكل جزءا من مجموعة أعمال فولتير الكاملة التي تضم سبعين مجلدا.