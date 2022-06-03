مبارك التنيب



ذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام بأن الخبر المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة أحد رجال الإطفاء الذي تعرض لإصابات في حادث حريق سوق الخيام غير صحيح وعار عن الصحة تماما، واوضحت بأن احد رجال الإطفاء قد تعرض لإصابة اثناء تأديته لمهام عمله في الحادث المذكور وقد نقل في حينها الى المستشفى وخرج منها ولله الحمد بعد تلقي العلاج اللازم وهو في صحة جيدة.



هذا وتناشد الادارة عدم تداول مثل هذه الأخبار قبل تحري الدقة من المصادر الرسمية لما لها من تأثير سلبي على المجتمع وذوي المصاب.