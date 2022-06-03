بناء على توجيهات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف ووكيل وزارة الداخلية الفريق انور البرجس بتكريم المتميزين من منتسبي وزارة الداخلية ليكونوا قدوة لزملائهم، قام وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء فراج الزعبي بتكريم عدد من الضباط وضباط الصف والأفراد بالقطاع، وذلك لتميزهم في أداء عملهم وكفاءتهم وتفانيهم في أداء الواجب ما كان له الأثر الفعال والكبير في ضبط العديد من القضايا الأمنية والتوصل الى مرتكبيها ومتابعة المشتبهه بهم والمطلوبين على ذمة قضايا وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.