محمد الجلاهمة



أحال مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإنابة العقيد محمد قبازرد الى النيابة العامة يوم امس وافدا هنديا بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار وأرفق في ملف الإحالة المضبوطات وكانت عبارة عن 2 كيلو من مخدر الهيروين الخام و50 غراما من مخدر الشبو الى جانب ميزان حساس يستخدمه المتهم في تجزئة المواد المخدرة تمهيدا لتسليمها إلى المتعاطين.



وقال مصدر أمني إن معلومات وردت الى رجال المكافحة عن هندي يتاجر في مخدر الهيروين ويسعى إلى بيع كمية بحوزته وعليه تم عمل مزيد من التحريات خلصت الى ان الوافد يحوز كمية كبيرة جاءت اليه من موطنه عبر طرد، وعليه تم التواصل مع الوافد لشراء كمية من المخدر واستصدار اذن نيابي.



واضاف المصدر لـ «الأنباء» لدى قيام الوافد ببيع 50 غراما إلى مصدر المباحث تم ضبطه بعد التسليم والتسلم وبالانتقال الى مسكنه في السالمية عثر بداخله على بعض المضبوطات وأقر الوافد في التحقيقات معه باتجاره في المواد المخدرة وبيعها داخل البلاد بالتعاون مع وافدين آخرين جار ضبطهما أيضا.