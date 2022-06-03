القاهرة - سامي عبدالفتاح



يشارك الدولي المصري محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، تدريبات منتخب مصر للمرة الأولى تحت قيادة المدير الفني الجديد إيهاب جلال، استعدادا لمواجهتي غينيا وإثيوبيا يومي 5 و9 الجاري، إضافة إلى ودية كوريا الجنوبية في 14 الجاري.



ووصل صلاح إلى القاهرة مساء أمس الأول، وكان الاستقبال لنجم ليفربول دون المستوى المنتظر من اتحاد الكرة المصري، حيث تواجدت فتاتان لتقديم الزهور إلى النجم الكبير، دون تواجد أي من أعضاء مجلس الإدارة الذين تجمعوا في مران المنتخب بسبب حضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي.



وشهد المران انضمام لاعبي الأهلي بعد العودة من المغرب، وأيضا أحمد حمدي المحترف في صفوف مونتريال الكندي.



وفي واحدة من مفاجآت وعجائب الدوري المصري، أعلن نادي إنبي رحيل مديره الفني حلمي طولان عن منصبه بشكل رسمي، رغم النتائج والعروض المميزة للفريق، حيث يحتل الفريق المركز التاسع في ترتيب الدوري، وفي رصيده 26 نقطة من 5 انتصارات و11 تعادلا و5 خسائر، كما أنه حقق انتصارا مهما على الزمالك بهدفين دون رد.