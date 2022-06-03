بيروت ـ ناجي شربل



اضاع بيروت فيرست كلوب فرصة تعويض سقوطه في اولى مباريات الدور النهائي لبطولة لبنان في كرة السلة لنوادي الدرجة الاولى للرجال في معقله بالشياح مساء الثلاثاء، وأهدر فرصة تعديل النتيجة ومنافسه الرياضي بيروت حامل اللقب، اذ خسر أمامه بطريقة دراماتيكية اتحاديا 20-0 بعد وقت إضافي، الوقت الأصلي 67-67، في المباراة التي اجريت بينهما في قاعة صائب سلام بالنادي الرياضي في المنارة، ليتقدم الرياضي في هذه السلسلة 2-0 من 7 مباريات ممكنة.



وتكرر سيناريو المباراة الأولى في مجمع الشياح لجهة تقدم الضيوف بفارق كبير في الربعين الأول والثاني، إلا أن لاعبي الرياضي تمكنوا من العودة قبل نهاية الربع الثاني، وقلصوا الفارق إلى 9 نقاط.



ولم يحمل القسم الأول من الربع الأخير الفرج لجمهور الرياضي ولاعبيه، اذ سيطر الضيوف على مجريات اللعب مستفيدين من التسديد من المسافات البعيدة عبر ايلي شمعون ومن الاختراق عبر وائل عرقجي، في مقابل تعطل الماكينة التهديفية للرياضي.



الا ان الدقائق الخمس الأخيرة من المباراة شهدت العودة المنتظرة للاعبي الرياضي، فقلصوا الفارق الى نقطة واحدة 65-66 بثلاث رميات حرة للهداف أمير سعود، ثم تقدموا للمرة الاولى 67-66 بعد تسديدة للبوسني علم الدين كيكانوفيتش من المسافة المتوسطة.

وعادل بيروت من رمية حرة من اثنتين لتذهب المباراة الى وقت اضافي بعد انتهاء الوقت الاصلي بالتعادل 67-67.



وسيطر لاعبو الرياضي على الوقت الاضافي وسط فرحة كبرى لجمهورهم في المدرجات. وتعطلت المباراة قبل نهايتها بـ 51 ثانية لأكثر من نصف ساعة والرياضي متقدم بفارق خمس نقاط، بسبب اشعال سحب دخانية في القاعة، ورفض اداريو بيروت بعدها اكمال المباراة، لتنتهي اتحاديا 20-0.



وتقام المباراة الثالثة بين الفريقين التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة 3 يونيو في مجمع الشياح الرياضي البلدي بالشياح، المعتمد ارضا لبيروت فيرست كلوب.

ويتوقع ان يتخذ الاتحاد اللبناني لكرة السلة عقوبات بحق الرياضي، قد تصل الى حرمانه اللعب اربع مباريات على ارضه.