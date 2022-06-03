الدوحة - فريد عبدالباقي



يبحث منتخب قطر الأولمبي لكرة القدم عن إنعاش آماله في بلوغ الدور الثاني من بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما، عندما يلتقي مع منتخب أوزبكستان «المستضيف» البطولة غدا في ثان جولات المجموعة الأولى.



وكان المنتخب القطري قد حصد نقطة التعادل، في مباراته الافتتاحية أمام نظيره الإيراني 1-1، إذ تقدم «العنابي» عبر هدف البديل أحمد الجانحي في الدقيقة 87، قبل أن تدرك إيران التعادل بواسطة عرفان شهرياري (90).



فيما حقق المنتخب الأوزبكي الفوز على تركمانستان عبر ضربة جزاء نفذها أولوغبيك هاشيموف، ليتصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط.



ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي الذي تقام مبارياته يومي 11 و12 الجاري.



هذا، واستهل المنتخب القطري الأول لكرة القدم معسكره التدريبي في مدينة ماربيا الإسبانية الذي يمتد حتى 28 الجاري، مع انطلاق المرحلة الأخيرة من مراحل الإعداد لمونديال قطر 2022.



كانت بعثة المنتخب القطري وصلت بالأمس إلى مدينة ماربيا الإسبانية، وسوف يعقب المعسكر الحالي عدة معسكرات أوروبية أخرى لتجهيز العنابي بصورة جيدة للمونديال، حيث إنه تم تفريغ لاعبي المنتخب القطري من أنديتهم، ولن يبدأوا معهم الموسم الكروي الجديد في شهر أغسطس المقبل.



وضم الجهاز الفني بقيادة الإسباني فيليكس سانشيز، 27 لاعبا وهم: سعد الشيب، مشعل برشم، بيدرو ميغيل، طارق سلمان، بوعلام خوخي، أكرم عفيف، محمد وعد، مصعب خضر، علي أسد، سالم الهاجري، حسن الهيدوس (السد)، محمد مونتاري، بسام الراوي، إسماعيل محمد، المعز علي، كريم بوضياف، عاصم مادبو، عبدالله الأحرق، عبدالرحمن محمد (الدحيل)، يوسف حسن، همام الأمين، أحمد علاء (الغرافة)، خالد منير، حازم شحاتة، أحمد فاضل (الوكرة)، عبدالعزيز حاتم (الريان).