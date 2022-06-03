المنامة ـ هناء السيد



أكد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين دعم مملكة البحرين لكل الجهود التي تسهم في تعزيز العمل العربي المشترك ويخدم مصالح الأمة العربية لتلبية تطلعات شعوبها الشقيقة في مزيد من التنمية والتطور.



جاء ذلك خلال استقباله رئيس البرلمان العربي عادل العسومي وعددا من رؤساء البرلمانات العربية، المشاركين في مؤتمر «إطلاق وثيقة تطوير في العالم العرب» الذي يعقد تحت شعار «البحرين بوابة تطوير التعليم في العالم العربي» والذي تستضيفه مملكة البحرين وينظمه البرلمان العربي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في المملكة.



وأشاد جلالته بأواصر العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة التي تربط مملكة البحرين ببلدانهم الشقيقة وما يشهده التعاون المشترك من تقدم ونمو في المجالات كافة، وخاصة على المستوى البرلماني والتشريعي بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة لخدمة قضايا الأمة وتطوير العملية التعليمية في الدول العربية.



وأشار إلى ما تتميز به المملكة من تاريخ عريق في قطاع التعليم وما حققته من إنجازات رائدة عبر مسيرتها التعليمية الممتدة لأكثر من مائة عام، معربا جلالته عن تقديره للجهود الدؤوبة لوزارة التربية والتعليم وكافة منتسبيها والخطط والبرامج التطويرية التي تنفذها للارتقاء بالمسيرة التعليمية في المملكة.



ورحب صاحب الجلالة بضيوف البلاد وبارك لهم إطلاق وثيقة تطوير المنظومة التعليمية في الوطن العربي، بما يواكب المتغيرات والتطورات العالمية في هذا القطاع الحيوي ويعزز المصالح العربية المشتركة متمنيا جلالته للجميع كل التوفيق والنجاح.



من جانبهم، أعرب رؤساء البرلمانات العربية عن شكرهم وتقديرهم لملك البحرين بما قدمته المملكة لإنجاح هذا المؤتمر، مثمنين بكل التقدير مبادرات جلالة الملك في كل المجالات ودعمه للبرلمان العربي، مشيدين بما تحقق للمملكة من الإنجازات التنموية والحضارية.



ونقلوا تحيات وتقدير إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة رؤساء دولهم الشقيقة، وأصدق تمنياتهم لجلالته بموفور الصحة والسعادة وللمملكة وشعبها الكريم بدوام التطور والازدهار، فيما أبلغهم جلالته بنقل تحياته وتمنياته الخالصة لرؤساء دولهم ولشعوبهم الشقيقة بالمزيد من التقدم والرخاء.



حضر اللقاء إضافة، إلى رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، رئيس مجلس النواب بالمملكة الأردنية الهاشمية عبدالكريم الدغمي، ورئيس مجلس الشورى بالجمهورية اليمنية د.أحمد دغر، ورئيس مجلس النواب بجمهورية جيبوتي محمد حمد، ورئيس البرلمان الاتحادي بجمهورية القمر المتحدة م.مستدروان عبده، ونائب رئيس البرلمان العربي عضو المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي النائب محمد أحمد اليماحي، ونائب رئيس البرلمان العربي عضو مجلس الدولة العماني د.حسن المدحاني.