غيب الموت النائب السابق مبارك الزوير عن عمر ناهز الـ 95 عاما.

وشغل الراحل عضوية مجلس الامة- الفصل التشريعي السادس - عام 1985 وذلك عن الدائرة الرابعة والعشرون " الفحيحيل".

كما شغل الراحل عضوية مجلس محافظة الأحمدي عام 1989 ، وسبق له ان عمل في شركة نفط الكويت ، وفي دائرة الأشغال العامة ، بالإضافة الى توليه المسؤولية الادارية عن مستوصفات المنطقة العاشرة.

وبهذه المناسبة الحزينة تتقدم «الأنباء» إلى أسرة الراحل بأحر التعازي والمواساة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهمهم الصبر والسلوان.