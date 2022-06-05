في إنجاز دولي يحسب للكويت، فاز أمين الصندوق في جمعية الصحافيين الكويتية الزميل دهيران



أبا الخيل في انتخابات الاتحاد الدولي للصحافة، وحصل على منصب عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد، وذلك خلال انعقاد المؤتمر الحادي والثلاثين للكونغرس في سلطنة عمان.



وحصد الزميل دهيران أبا الخيل المنصب بعد حصوله على 128 صوتا من أصوات الجمعية العمومية التي شاركت في الاقتراع.



وجرت انتخابات «كونغرس» الاتحاد الدولي للصحافة في قاعة المؤتمرات بالعاصمة مسقط وشاركت فيها النقابات والجمعيات المنضوية تحت مظلة الاتحاد الدولي وهي أكثر من 120 نقابة وجمعية، حيث جاءت بهيئة تنفيذية جديدة للفترة القادمة. وتوجه الزميل ابا الخيل بالشكر والتقدير لكل من بارك له النجاح، متمنيا من الله ان يعينه على تمثيل الكويت بالشكل الامثل.



يذكر أن هذا الإنجاز الدولي يسجل للكويت وجمعية الصحافيين الكويتية لما للصحافة الكويتية من مكانة على المستويين الإقليمي والدولي.