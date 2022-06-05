أنهى مكتب أنظمة الطائرات المسيرة التابع لوزارة الدفاع الأميركية (الپنتاغون) اختبارات تقنية الميكرويف عالية الطاقة المسماة نظام «إيبيرس» (Epirus) والتي لديها القدرة على تعطيل العديد من الطائرات المسيرة في وقت واحد، وفقا لتقرير صادر عن موقع دفينس نيوز (Defense News).



وهذا ليس أول عرض تقدمه «الپنتاغون» لهذه التكنولوجيا، فقد أجرت سابقا اختبارين العام الماضي في الربيع والخريف، وأجري الاختبار الأخير خلال أسبوع كامل من 4 إلى 22 أبريل الماضي في قاعدة أريزونا.



وقال مايكل ديجينارو، رئيس فريق الاختبار في مكتب أنظمة الطائرات المسيرة خلال ندوة إعلامية، «ما ركزنا عليه بشكل أساسي في سلاح الميكرويف عالي الطاقة هو مدى جودة استجابة السلاح وسرعته في اقتناص الهدف».



وأضاف «كنا نبحث في المدى للاشتباك مع الأهداف التي كانت واردة ومقدار الوقت الذي يستغرقه إما لردع أو هزيمة الهدف».