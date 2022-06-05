وضع مايكل سيمونز مؤسس «إمباكت» قاعدة الساعات الخمس التي كتب عنها على نطاق واسع، وهي تقوم على مفهوم بسيط للغاية، مقتضاه أنه بغض النظر عن مدى انشغال الأشخاص الناجحين والاثرياء، فإنهم يقضون دائما ما لا يقل عن ساعة يوميا ـ أو 5 ساعات في الأسبوع ـ في التعلم أو التدريب، ويفعلون ذلك طوال حياتهم المهنية.



وتبنى القادة الناجحون اليوم قاعدة فرانكلين المتعلقة بالساعات الخمس من خلال تقسيم القاعدة إلى 3 أنشطة:



ـ اقرأ: أصحاب الملايين العصاميون يقرؤون ما بين ساعة و3 ساعات يوميا. وحتى إذا كنت لا تستطيع الالتزام بساعة أو أكثر من القراءة كل يوم، فابدأ بـ20 إلى 30 دقيقة.



ـ تأمل: تتضمن أنشطة قاعدة الساعات الخمس أيضا التفكير والتأمل. وقد يكون ذلك من خلال مجرد التحديق في الحائط أو تدوين أفكارك.



ـ جرب: النشاط الثالث والأخير هو التجربة السريعة. فقد أصبح بن فرانكلين وتوماس إديسون من رواد المخترعين والمفكرين بسبب تجاربهم.