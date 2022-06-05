كرم رئيس الوزراء الأسترالي الجديد أنتوني ألبانيز الملكة إليزابيث في كانبيرا أمس وسط احتفالات بمرور 70 عاما على توليها العرش.



وأعاد ألبانيز، الذي أنهى حزب العمال اليساري الذي ينتمي إليه حكم المحافظين الذي استمر عشر سنوات تقريبا في الانتخابات العامة التي أجريت في 21 مايو الماضي، تسمية جزيرة «أسبن» التابعة للعاصمة إلى «جزيرة الملكة إليزابيث الثانية»، واصفا الأمر بأنه «تكريم مناسب» للملكة.



وقال ألبانيز في حفل أقيم في كانبيرا «نحتفل بحياتها الطويلة و70 عاما من العمل لخدمة أستراليا والكومنولث، بما شمل ما لا يقل عن 16 زيارة لشواطئنا».



وكان ألبانيز قد انضم إلى أكثر من 50 من قادة الكومنولث في الإشادة بالملكة وسط احتفالاتها باليوبيل البلاتيني، لكنه قال إن علاقة أستراليا بالحكم الملكي نضجت، مما أشعل جدلا مستمرا في البلاد منذ عقود بشأن تحولها إلى جمهورية.