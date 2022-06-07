أُفضِّل أن تُعرض أعمالي خارج الموسم الرمضاني

«التريند» مهم.. ولكن تفاعل الجمهور هو الأهم

مشاهدات مسلسل «حضرة الموقف» وصلت 60 مليوناً



سماح جمال



كشف الكاتب عبدالله الرومي لـ «الأنباء» عن تحضيراته لكتابة مسلسله الكوميدي الأول في مشواره ككاتب، وأوضح أن المسلسل يتكون من ثماني حلقات فقط ويعتمد على كوميديا الموقف، وأكد أنه يفضل أن تعرض أعماله خارج الموسم الرمضاني، واعتبر أن ظهور العمل كـ«تريند» مهم لأعماله، ولكن ليس بأهمية تفاعل الجمهور واندماجه بالعمل، وعبر الرومي عن سعادته بالنجاح الذي حققه مسلسله «حضرة الموقف» بعد عرضه في الموسم الرمضاني وتجاوزت مشاهداته 60 مليونا.. وفيما يلي التفاصيل:



كيف كانت أصداء نجاح مسلسلك «حضرة الموقف» في الموسم الرمضاني على مستوى النقاد والجمهور؟



٭ نجح «حضرة الموقف» نجاحا كبيرا حيث وصل إلى كل العالم، بعد أن تجاوزت مشاهداته دول الخليج، بنسب مشاهدة تجاوزت الـ 60 مليونا، والسبب في ذلك يرجع إلى أنهم شاهدوا عملا جديدا ومختلفا عن الأعمال الأخرى المعروضة والتي قصصها تتشابه إلى حد كبير، والحمد لله العمل كان لا على البال ولا على الخاطر ولكنه حقق هذا النجاح الكبير.



تفاعل الجمهور مع المسلسل وتصدره «التريند» هل شكّل فارقا بالنسبة لك؟



٭ الحمد لله أن العمل كان «تريند» مرتين في شهر رمضان، وقناعتي أن التريند ليس كل شيء بل تفاعل الجمهور هو كل شيء، عندما أقابل الناس وأرى مدى تفاعلهم من خلال تعليقاتهم على العمل، ويتحدثون عن الشخصيات ويشاركون تحليلهم للشخصيات وتوقعاتهم للأحداث فهذه التفاصيل أهتم بها أكثر من مليون تريند.



هل سنراك في الموسم الرمضاني أكثر أم ستعود للأعمال خارج السباق الرمضاني؟



٭ أؤمن بأن الله هو من يرتب كل شيء وأنا شخصيا أفضل لو أن الأعمال تعرض خارج الموسم الرمضاني لأنني أفضّل أكون بروحي ولا أفضل زحمة الأعمال، وحاليا قد أقول لا أفضّل عرضه في رمضان ولكن لا أعلم ما الذي قد يحدث في المستقبل.



هل بدأت التحضير لأعمالك المقبلة؟



٭ حاليا أحضر عملا كوميديا لأول مرة وهو مكون من 8 حلقات، وسيكون تصويره خارج الكويت، ويعتمد على كوميديا الموقف غير المفتعلة أو المقحمة، بل يتم بناؤها ضمن أحداث العمل والمواقف التي تمر بها الشخصيات.



ارتبطت أعمالك عادة بأسماء أغنيات الفنانة أصالة، فهل القادم من أعمالك سيكـون كذلـك يحمـل أسمـاء أغنياتها؟



٭ الفنانة أصالة هي العزيزة والغالية واعتبرها ملهمتي الوحيدة كما أصفها دائما، وكان من كثرة حبي لها أن تكون أول أعمالي كلها من أسماء أغنياتها، ولكن الآن حان الوقت أن تكون أسماء أعمالي من تأليفي وليست مستوحاة من أسماء أغنياتها.



هل ترى أن النجاح يقترن بالجوائز والتكريميات أم أن النجاح بمفرده يكفي؟



٭ التكريم بالنسبة لي هو الجمهور وردة فعله على العمل وتفاعله معه والنجاح، وطبعا التكريميات شيء مفرح وحلو وأن يكون هناك تكريم فهذا أعتبره بادرة للمجهود الذي قدم وأقدره.



كيف وجدت بصورة عامة للموسم الرمضاني الماضي؟



٭ أرى أن الكل أبدع في الأعمال التي قدمها في الموسم الرمضاني الماضي والله يوفق الجميع.