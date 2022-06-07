دلال العياف



طرح الفنان السعودي إسماعيل مبارك، والفنانة العراقية أصيل هميم «دويتو» باللهجة السعودية يحمل عنوان «أحبك من الصفر»، كلمات «يم» الذي شارك مبارك عددا من أغانيه التي لاقت نجاحا كبيرا، وألحان الفنان السعودي سلطان خليفة الشهير بـ «حقروص»، وتوزيع زيد نديم، وإيقاع سمير قطان، ومكس وماستر عمرو هاشم.



واحتل «الديتو» في وقت قليل المركز السابع عشر من التريند الموسيقي، ويقول مطلع الاغنية: «احبك من الصفر ل ماله عدد.. احبك من هنا الى الأبد.. احب اليوم وبكرة وما بعد.. احبك حب مقدر اوصفه.. ثواني تمر ودي انها دهر.. ما املك ولا أتوب منك نظر.. انت يا اجمل ويا أحلى قدر.. بكل تفاصيل التفاصيل اعرفه».