وجه النائب اسامة المناور سؤالا إلى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة جمال الجلاوي فيما يتعلق بديوان الخدمة المدنية، مطالبا تزويده وإفادته بالآتي:



1 ـ ما أساب تأخر ديوان الخدمة المدنية في إجابة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على كتابها الصادر في 8/10/2020 لاستحداث كلية التربية الأساسية برنامج معلم القرآن الكريم، بعدما تم الانتهاء من وضع الخطط الدراسية واعتمادها استنادا إلى كتاب وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الموجه إلى مدير عام الهيئة في 29/1/2019 لاستكمال مقترح فتح تخصص معلم القرآن الكريم مشتملا على كشف تقدير الاحتياجات الخاصة بالوزارة من هذا التخصص لمدة عشر سنوات بـ 1100 وظيفة معلم ومعلمة للقرآن الكريم منهم 300 معلم و800 محفظ للقرآن الكريم وتقرير وزارة التربية حاجتها للبرنامج والذي يخدم احتياجات وزارات وهيئات ومؤسسات وجمعيات نفع عام وجمعيات خيرية معنية بشؤون القرآن الكريم ويسهم في توفير الفرص الوظيفية، علاوة على أهمية مثل هذا المقرر لما يرتبط بتعليم وحفظ القرآن الكريم وتجويده وتلاوته من قبل معلمين وفق مخرجات تكون من كلية التربية الأساسية.



2 ـ يرجى تزويدي بكل المراسلات التي وردت للديوان من الوزارات والهيئات والمؤسسات بشأن البرنامج والمذكرات التي اعدت من قبل الديوان لبحث الموضوع ورأي الديوان.