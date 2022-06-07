كشف وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الراجحي، عن توفير ما يقارب 1100 فرصة وظيفية للشباب في القطاع الخاص من خلال مشروع «صناع العمل» للهيئة العامة للشباب والرياضة منذ اطلاقه في العام 2020، ومتوقعا توفير 1000 فرصة وظيفية أخرى خلال العام الحالي، كما أوضح أن الهيئة بدأت بتجهيز ملاعب البادل في كل مراكز الشباب المنتشرة في جميع محافظات الكويت خلال الأسابيع القادمة وإتاحتها للأفراد والجهات بمقابل رسوم رمزية لممارسة أسرع الرياضات نموا في العالم.



وأشاد الوزير، خلال رعايته أمس الاثنين حفل تكريم الهيئة العامة للشباب، العاملين في مجال العمل الشبابي لفئات القيادات العليا والتنفيذية ولجان العمل المشترك والشباب المبدعين والمتميزين بالجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة العامة للشباب لرعاية وتمكين الشباب الكويتي من خلال مشروعاتها في الخطة الإنمائية للدولة ومبادرتها الخمس في برنامج عمل الحكومة وتأهيل وتدريب الشباب الكويتي، للوظائف الأكثر طلبا في سوق العمل.



وذكر الوزير أن الهيئة تسعى كذلك إلى تمكين الشباب للبدء بمشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة من خلال مشروع «المبادر المحترف» في القطاعات الاقتصادية الواعدة كالذكاء الاصطناعي، والبرمجيات الرقمية، والحرفي والصناعي، والأمن الغذائي لافتا إلى استفادة ما يقارب 250 مبادر ومبادرة من هذا المشروع خلال العام الحالي، وأشار إلى أن الهيئة اهتمت كذلك بتوفير المرافق الرياضية والترفيهية لتمكين الشباب وأسرهم من ممارسة رياضاتهم من خلال القبب الشبابية في المراكز والأراضي التي تقع ضمن المحفظة العقارية للهيئة.



وعلى هامش الحفل قال الراجحي، إن الحفل يتزامن مع يوم الشباب الخليجي في السادس من يونيو الذي تم تخصيصه ضمن قرارات الاجتماع الخامس والثلاثين للجنة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الشباب والرياضة بدول المجلس (مارس 2022) لتكريم الشباب الخليجي والاحتفاء بهم، وتحفيزهم على تحقيق المزيد من الإبداع والسعي نحو التميز وصولا للعالمية، كما أن هذا اليوم هو فرصة لتفعيل أطر العمل المشترك بين الدول الخليجية لدعم الشباب واحتضان أفكارهم، وحثهم على استثمار طاقاتهم، وتمكينهم من استكشاف فرص جديدة.