أكد النائب خليل الصالح أن استمرار ارتفاع الأسعار بات يمثل تحديا وطنيا يحتم على الحكومة التحرك جديا لمواجهته.



وطالب الصالح الحكومة بوضع خطة استراتيجية متكاملة على المديين القصير والمتوسط، ودعم الأسر ماليا من خلال زيادة بدل غلاء المعيشة وغيرها من الإجراءات.



وقال الصالح إن الكويت تشهد موجة غلاء غير مسبوقة في السنوات الأخيرة تسارعت خطاها منذ بداية جائحة كورونا وظلت في التنامي.



وأضاف أن موجة الغلاء تتزامن مع مخاوف جدية على الأمن الغذائي الكويتي، خصوصا في أعقاب اندلاع الحرب الروسية- الأوكرانية ومنع عدد من الدول تصدير سلع غذائية أساسية مثل القمح، ما ينذر بمزيد من التضخم وارتفاع الأسعار.



وأوضح الصالح أن هذه الأزمة تهدد الأوضاع المعيشية للمواطنين، في ظل عجز حكومي عن التخفيف عن كاهل المواطن رغم طفرة أسعار النفط.



وأشار إلى ضرورة أن تكون هناك إجراءات تشمل الدفع باتجاه كل ما من شأنه المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي وخفض تكاليف السلع وتقديم الخدمات والتخزين.