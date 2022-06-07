بداح العنزي

استقبل الأمين العام للمجلس البلدي بالتكليف جاسم الحبيب صباح أمس أعضاء المجلس البلدي في قاعة جابر الأحمد، وذلك لعمل اللقاء التعريفي لهم.



وخلال اللقاء بين الحبيب آلية عمل الجلسة الافتتاحية التي سيترأسها أكبر الأعضاء سنا لحين انتخاب رئيس للمجلس ونائب له، وذلك بعد أداء القسم، منبها الأعضاء الى ضرورة الالتزام بصيغة بالقسم كما نصت المادة السابعة من القانون 2016/33 بشأن بلدية الكويت والمذكرة الإيضاحية له.



وأوضح للأعضاء آلية الترشح للرئاسة ومنصب نائب الرئيس، حيث سيكون ذلك عن طريق الاقتراع بالأغلبية المطلقة أو تجرى الانتخابات بين عضوين يحدد خلالها رئيس المجلس، مشيرا إلى المكان المخصص للإدلاء بالأصوات وآلية الفرز التي ستحدد فيها الرئيس ونائبه وأعضاء اللجان الرئيسية والفرعية.