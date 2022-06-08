بداح العنزي



يفتتح المجلس البلدي أعماله اليوم لدور الانعقاد الاول للفصل التشريعي 13 بحضور وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس.



ويتضمن جدول الأعمال التالي:



النشيد الوطني، تلاوة عطرة من القرآن الكريم، كلمة وزير الدول لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كلمة رئيس السن نصار رجعان العازمي، مرسوم رقم (78) لسنة 2022 بدعوة الناخبين لانتخاب اعضاء المجلس البلدي، كتاب الأمين العام لمجلس الوزراء بشأن النتائج النهائية لانتهابات المجلس البلدي لعام 2022، مرسوم رقم (98) لسنة 2022 بتعيين أعضاء المجلس البلدي، تأدية الأعضاء للقسم الدستوري، انتخاب رئيس المجلس البلدي وفقا للمادة الثامنة من القانون رقم (33/2016) بشأن بلدية الكويت، انتخاب نائب رئيس المجلس البلدي وفقا للمادة الثامنة من القانون رقم (33/2016) بشأن بلدية الكويت، انتخاب اعضاء اللجان الفرعية للمحافظات وفقا للمادة السادسة والعشرون من القانون رقم (33/2016) بشأن بلدية الكويت، انتخاب لجنة محافظة العاصمة ـ وعدد اعضائها (5)، انتخاب لجنة محافظة حولي ـ وعدد اعضائها (5)، انتخاب لجنة محافظة الفروانية ـ وعدد اعضائها (5)، انتخاب لجنة محافظة الجهراء ـ وعدد أعضائها (5)، انتخاب لجنة محافظة الاحمدي ـ وعدد اعضائها (5)، انتخاب لجنة محافظة مبارك الكبير ـ وعدد اعضائها (5)، انتخاب اللجنة الفنية ـ وعدد أعضائها (7) انتخاب اللجنة القانونية والمالية ـ وعدد أعضائها (5)، انتخاب لجنة الإصلاح والتطوير ـ وعدد اعضائها (5)، انتخاب لجنة مزاولة المهن الهندسية ـ وعدد أعضائها (5)، انتخاب لجنة شؤون البيئة ـ وعدد أعضائها (5)، انتخاب لجنة الاعتراضات والشكاوى ـ وعدد أعضائها (5)، انتخاب لجنة نزع الملكية ـ وعدد اعضائها (3).