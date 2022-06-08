أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة بتنفيذ العديد من الجولات الميدانية بجميع مناطق المحافظة خلال شهر ابريل الماضي لرفع كل ما يعيق الطريق ويشوه المنظر العام من رفع سيارات مهملة وسكراب من الساحات والشوارع فضلا عن التأكد من التزام المحلات بشروط وضوابط لائحة النظافة العامة.



وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة مشعل العازمي أن الهدف من الجولات الميدانية المكثفة رصد المخالفين واتخاذ جميع الاجراءات القانونية بحقهم، لافتا إلى أن الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق يولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة بالمناطق التي تقع تحت مسؤوليته فضلا عن رفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق بجميع المناطق وذلك من خلال الجولات الميدانية التي يقوم بتنفيذها للحفاظ على المنظر الحضاري للمحافظة.



وأشار إلى قيام الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق تنفيذ جولات ميدانية متواصلة بكل مناطق المحافظة خلال شهر ابريل الماضي أسفرت عن وضع 2735 ملصقا على سيارات مهملة ورفع 180 سيارة مهملة و4 سيارات سكراب وقد تم إرسالها إلى موقع حجز السيارات في البلدية.



وأوضح أن عدد السيارات التي تم الإفراج عنها قد بلغ 82 سيارة فضلا عن تحرير 45 كتاب تعرف على سيارات إلى جانب تحرير 142 مخالفة نظافة عامة لقانون النظافة 9/87، تحرير 58 مخالفة إشغال طريق وباعة جائلين، توجيه 481 إنذارا وتحرير 247 تعهدا، ونقل 2150 دربا من النفايات، 1993دربا من النفايات البلدية، 2330 دربا من النفايات الإنشائية.



وأشار إلى تواصل الجولات الميدانية من قبل الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق، مبينا في هذا الخصوص عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين للائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق.