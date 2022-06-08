بداح العنزيدعت وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس لاعداد تقرير بشأن تسمية بعض المدن والضواحي والمناطق السكنية لعرضه على المجلس البلدي.وقالت د.الفارس في كتاب الى مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي بشأن قرار مجلس الوزراء رقم (320) المتخذ باجتماعه رقم (10/2022) المنعقد بتاريخ 7/3/2022 الخاص بتسمية بعض المدن والضواحي والمناطق السكنية، نفيدكم بأن الجهة المعنية بمخاطبة المجلس البلدي مباشرة في الموضوعات التي تدخل في اختصاصات المجلس والتي صدر قراره بشأنها استنادا لأحكام المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم (7/2020) بشأن تعديل بعض أحاكم القرار الوزاري رقم (600) لسنة 2016 وتعديلاته بتفويض مدير عام بلدية الكويت في بعض اختصاصات الوزير.للتفضل باتخاذ اللازم نحو اعداد تقرير مفصل بشأن تنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر المشار اليه اعلاه ورفعه الى المجلس البلدي استنادا لأحكام المادتين (21، 22) من القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت.