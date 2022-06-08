القاهرة - سامي عبدالفتاح



أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة إيهاب جلال، غياب محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول عن مباراة إثيوبيا غدا في إطار الجولة الثانية لتصفيات كأس الأمم الإفريقية (كوت ديفوار 2023)، والتي ستقام في مالاوي بحسب قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.



يذكر أن منتخب مصر فاز مؤخرا على غينيا 1/0 وحصل على أول ثلاث نقاط في سباق المجموعة الرابعة، كما فاز منتخب مالاوي على إثيوبيا 2/1، وحصل أيضا على ثلاث نقاط، فيما لا يملك منتخبا اثيوبيا وغينيا أي نقاط.



وأكد اتحاد الكرة المصري أن الجهاز الفني للمنتخب فضل إراحة محمد صلاح عن مباراة إثيوبيا، عقب إجرائه أشعة أثبتت وجود شد عضلي خفيف.

كما اكد البيان إصابة محمود تريزيجيه بشد عضلي لكنه سيرافق البعثة على أمل تحسن حالته ومشاركته في المباراة، كما زف الاتحاد خبر شفاء الحارس الدولي محمد الشناوي من كورونا بعد ثبوت سلبية المسحة الأخيرة، وكان الشناوي قد استبعد من مباراة غينيا لثبوت إصابته بفيروس كورونا، وبدأ بالفعل المشاركة في التدريبات مع زملائه في المنتخب.



إلى ذلك، وقعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة بريزنتيشن سبورتس، بروتوكول تعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، لإقامة مباراتي كأس السوبر المصري للموسم الماضي 2020-2021 والموسم الحالي 2021-2022 في دولة الإمارات الشقيقة.