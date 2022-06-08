بيروت - ناجي شربل



تقدم الرياضي بيروت حامل اللقب مضيفه بيروت فيرست كلوب 3-2 بنهاية الجولة الخامسة من أصل 7 مباريات ممكنة بينهما في الدور النهائي لبطولة لبنان في كرة السلة لنوادي الدرجة الأولى للرجال، بفوزه عليه 68-65، وذلك في مجمع الشياح الرياضي البلدي.

وخلافا لكل مباريات هذه السلسلة، تقدم الرياضي منذ بداية المباراة، وجهد بيروت للحاق به.



وسبق الرياضي إسقاط منافسه في ملعبه بافتتاح سلسلة النهائي، ثم تقدم 2-0، قبل أن ينتفض بيروت ويعادل السلسلة 2-2.

ويلتقي الفريقان مساء الأربعاء في قاعة صائب سلام بالمنارة، وفوز الرياضي يجعله يحتفظ باللقب.