الدوحة - فريد عبدالباقي



استقبل رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني في مكتبه رئيس اتحاد الكرة عبدالله الشاهين، والوفد المرافق له الذي ضم كلا من عضو مجلس إدارة الاتحاد عبدالعزيز السمحان والأمين العام للاتحاد صلاح القناعي، فيما حضر حضر الاستقبال من الجانب القطري سعود بن عبدالعزيز المهندي نائب رئيس الاتحاد، وهاني بلان عضو المكتب التنفيذي للاتحاد، ومنصور الأنصاري الأمين العام.



ويأتي الاستقبال في إطار العلاقات الأخوية المتميزة بين الجانبين، حيث تخلل الاجتماع التطرق للعديد من الملفات المشتركة والقضايا الكروية التي تهم كلا الطرفين، والتباحث حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك وتعزيز أطر التعاون بين الجانبين وأهمية تفعيلها في الفترة المقبلة، بما يخدم كرة القدم ويوفر سبل الارتقاء بها في كل من البلدين الشقيقين.



واستمع وفد اتحاد القدم لشرح مفصل من الأمين العام منصور الأنصاري، عن آلية عمل الاتحاد القطري لكرة القدم وفقا لرؤيته وخطته الاستراتيجية للأعوام 2018-2022، والتي قادته لنجاحات متعددة على الأصعدة كافة.



من جهته، تمنى الشاهين دوام التقدم للمشروع الكروي القطري الذي يستمر في قطف ثمار التخطيط الاحترافي الذي وضعته قيادة الاتحاد القطري.