عقد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد في قصر بيان مساء أمس الأول جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الشقيقة د.رشاد محمد العليمي.



حضر المباحثات عن الجانب الكويتي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.محمد الفارس ووزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد، ورئيس ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل، ووزير الصحة د.خالد السعيد، ووزير الأشغال ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة علي الموسى، والمستشار في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء رئيس بعثة الشرف المرافقة الشيخ د.باسل الصباح، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي ناصر القحطاني.



وجرى خلال جلسة المباحثات التي سادتها أجواء ودية استعراض العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم الاستقرار في جمهورية اليمن الشقيق وتطلعات ومصالح البلدين والشعبين الشقيقين.



كما جرى بحث الأوضاع الإقليمية الراهنة والتأكيد على مساندة البلدين للجهود الدولية القائمة لحل النزاعات وإرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين وتحقيق الاستقرار المنشود في المنطقة والعالم.



هذا وقد أقام سمو رئيس مجلس الوزراء مأدبة عشاء رسمية على شرف رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الشقيقة والوفد المرافق له.



هذا والتقى وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد، في قصر بيان مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الشقيقة د.رشاد محمد العليمي أمس الثلاثاء وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية التي يجريها والوفد المرافق إلى الكويت.