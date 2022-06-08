بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس محمد عبدالحميد رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته ولأسر ضحايا الحريق الذي اندلع بمنطقة (سيتاكوندا) في جنوب شرق بنغلاديش وأسفر عن سقوط العشرات من الضحايا ومئات المصابين، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته ويمن على المصابين بسرعة الشفاء وتمام العافية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس محمد عبدالحميد رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية الصديقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته له ولأسر ضحايا الحريق الذي اندلع بمنطقة (سيتاكوندا) في جنوب شرق بنغلاديش، مبتهلا سموه الباري تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تعزية مماثلة.