ثوابت الكويت تجاه الأردن تترجم المحبة والتعاون ووحدة المصير وترسخ نموذجاً يحتذى في العلاقات الثنائية والعمل العربي المشترك



نقدّر الدور المحوري للأردن وجهوده المختلفة في إرساء دعائم الاستقرار وتحقيق ما تتطلع إليه شعوبنا العربية والإسلامية والوقوف بجانب قضايا المنطقة

نتطلع في هذه الزيارة الأخوية إلى فتح آفاق أرحب للتعاون الثنائي والشراكة الإستراتيجية بين البلدين الشقيقين على جميع الأصعدة وفي كل المجالات وأن تحقق نتائجها المرجوة



استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، في قصر بيان العامر ظهر أمس أخاه ولي العهد في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بن الحسين والوفد الرسمي المرافق الذي ضم كلا من دولة رئيس الوزراء د.بشر الخصاونة ووزير الاستثمار م.خيري عمرو وسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الكويت صقر أبوشتال وعددا من كبار المسؤولين الأردنيين وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية للبلاد.



وقد ألقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد كلمة بهذه المناسبة هذا نصها:



بسم الله الرحمن الرحيم



صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بن الحسين المعظم (حفظه الله) ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة



الوفد المرافق..



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،



يسعدني أن أرحب بكم في بلدكم الثاني وأن أنقل لكم تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، إلى أخيه حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم، حفظه الله ورعاه، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وتحيات سموه إلى صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بن الحسين المعظم، حفظه الله، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وإلى الشعب الأردني الشقيق.



ونعرب لكم عن بالغ سعادتنا بهذه الزيارة، مؤكدين عمق العلاقات الثنائية المتجذرة بين البلدين الشقيقين وعلى ثوابت الكويت قيادة وحكومة وشعبا تجاه شقيقتها المملكة الأردنية الهاشمية وشعبها الكريم.. ثوابت تترجم المحبة والتعاون ووحدة المصير وترسخ نموذجا يحتذى به في العلاقات الثنائية والعمل العربي المشترك.



صاحب السمو الملكي،،



إن الكويت لتقدر الدور المحوري للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في المنطقة والعالم أجمع وجهودها المخلصة الرامية إلى إرساء دعائم الاستقرار وتحقيق ما تتطلع إليه شعوبنا العربية والإسلامية والوقوف إلى جانب قضايا الشرق الأوسط المستحقة، كما تعتز قيادة الكويت بالدور الحكيم إقليميا ودوليا لحضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم، حفظه الله ورعاه، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أطال الله في عمره ووفق جلالته وسدد خطاه.



صاحب السمو الملكي والوفد المرافق،، نتطلع في هذه الزيارة الأخوية إلى فتح آفاق أرحب للتعاون الثنائي والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين على كافة الأصعدة وفي كافة المجالات وأن تحقق هذه الزيارة الميمونة نتائجها المرجوة بما يعود بالخير والرخاء على البلدين والشعبين الشقيقين في ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير الكويت المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وأخيه حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، حفظهما الله ورعاهما. وستظل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في قلب الكويت وستظل أبوابنا - قيادة وحكومة وشعبا - مفتوحة أمام الأشقاء الأردنيين وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.



والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



وقد حضر اللقاء سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، ورئيس ديوان سمو ولي العهد ورئيس بعثة الشرف الشيخ أحمد العبدالله، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف، ونائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال الخالد، ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله، ونائب رئيس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.محمد الفارس، ووزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد، ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب صاحب السمو، السفير أحمد فهد الفهد، وكبار المسؤولين في ديوان سمو ولي العهد وسفير الكويت لدى المملكة الأردنية الهاشمية عزيز الديحاني.



وأقام سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في قصر بيان العامر عصر أمس مأدبة غداء على شرف أخيه صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بن الحسين ولي العهد في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والوفد الرسمي المرافق لسموه، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد. هذا، وغادر صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بن الحسين ولي العهد في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والوفد الرسمي المرافق لسموه البلاد مساء أمس وذلك بعد زيارة رسمية للبلاد.



وكان في وداع سموه على أرض المطار سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس ديوان سمو ولي العهد ورئيس بعثة الشرف الشيخ أحمد العبدالله وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وكبار المسؤولين بالدولة.