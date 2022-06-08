بيروت ـ عمر حبنجر



يتصدر ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية المشهد اللبناني المزدحم بالقضايا العاجلة، وبدا حتى الآن ان المسار الديبلوماسي يتقدم ضمن اطار الوساطة الاميركية التي يعول عليها لبنان، بمعزل عن التهويلات والتلميحات الملوحة باستخدام القوة من قبل جهات حزبية لم يسعفها التلطي خلف ادعاء الالتزام بما تقرره السلطة اللبنانية، فإذا بها ترفع الصوت بعد الصمت والتشاغل عن الهجمة الاسرائيلية على حدود لبنان البحرية بمواجهة اجراءات الجيش ضد تجار المخدرات في منطقة بعلبك!



«الترويكا» اللبنانية المؤلفة من الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي، أجمعوا على دعوة الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين لاستئناف المفاوضات على عجل، وتردد ان الرئيس ميقاتي اتصل هاتفيا بالوسيط واستعجله العودة إلى المنطقة منعا لتفاقم الوضع، كما تلقى هوكشتاين اتصالا هاتفيا من نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، الذي هو على معرفة به، للغاية نفسها، في وقت لايزال الغموض مخيما على المسار اللبناني في المفاوضات، وعلى أي خط سيركز اهتمامه: الخط البحري 23 ام 29 الذي اعتمده خبراء الجيش اللبناني كحد فاصل، وتركته السلطة السياسية عرضة للمساومة بعد امتناع رئيس الجمهورية ميشال عون عن توقيع مرسوم تعديل الحدود البحرية والذي سبق ان قررته حكومة حسان دياب تحت الرقم 6433.



عمليا إسرائيل ركزت «الحفارة انرجيان» وربطت المنصة استعدادا للتشغيل في سبتمبر، فيما اكتفت السلطة اللبنانية بدعوة الوسيط الأميركي ودون أي اجراء عملي آخر حتى الآن.



والسؤال المتداول في بيروت: لماذا لم توجه الدعوة لهوكشتاين قبل الآن؟ أو لماذا لم يرد على كتابه الموجه إلى الحكومة اللبنانية، قبل وصول الحفارة الاسرائيلية إلى حقل غاز «كاريش» المتنازع عليه، وتضع الدولة اللبنانية أمام أمرها الواقع، لتخوض مفاوضاتها تحت العصا المرفوعة؟ والأسئلة تطاول الحديث عن «صفقة» على قاعدة «خذ وأعطي»، ترسيم حدود مقابل رفع عقوبات، وتمديد سلطة ونفوذ، والجواب عند مهندس «الصفقة» المطروحة منذ فبراير الماضي، وفي عودته معنى القبول، وفي المماطلة رفض مستتر، لكن الرئيس بري مطمئن إلى عودة هوكشتاين الأحد المقبل أو الاثنين.



وهنا يخشى ان يواجه لبنان في المفاوضات المرتقبة مشكلة مع الخط البحري 29 الذي ستعاد المطالبة به، بمعزل عن بعض أطراف السلطة.



النائب وضاح الصادق اعلن عن تقديم اقتراح قانون معجل مكرر لاعتماد الخط 29 كخط رسمي، كما تقدم النائب حسن مراد باقتراح قانون معجل مكرر لتعديل المرسوم 6433 بسبب المزايدات التي تحصل.



الرئيس ميقاتي دعا إلى إبعاد ملف ترسيم الحدود البحرية عن السجالات الداخلية، حيث تابع نتائج الاتصالات الديبلوماسية الجارية بشأن ملف الترسيم، وما هو متوقع على صعيد مهمة الوسيط الأميركي.

وجدد ميقاتي التأكيد على «أن الدولة اللبنانية تتابع معطيات هذا الملف السيادي بامتياز، والذي تجري معالجته بالطرق الديبلوماسية للخروج بنتائج إيجابية، وتحرك المفاوضات غير المباشرة مجددا».



ميقاتي تسلم من سفير مصر في لبنان ياسر علوي دعوة لحضور قمة العالم التي ستعقد في شرم الشيخ خلال الدورة 27 حول تغير المناخ في 7 و8 نوفمبر المقبل، افتراضا انه سيكون على رأس حكومة تصريف الأعمال الرئاسية، في حال لم يتم انتخاب رئيس جديد قبل انتهاء ولاية عون منتصف ليل الاثنين 31 أكتوبر.



ونقلت صحيفة «نداء الوطن» البيروتية عن مصادر ديبلوماسية ارتياح المسؤولين الإسرائيليين لتطورات مسألة ترسيم الحدود بعد تلقي تل ابيب تطمينات ايرانية عبر طرف ثالث بعدم وجود نوايا تصعيدية من جانب حزب الله في جنوب لبنان خلال هذه المرحلة.

لكن الطيران الحربي الإسرائيلي لم يغادر سماء جنوب لبنان أمس.



وقد زودت قيادة الجيش اللبناني والبحرية رئاسة الجمهورية بما طلبته من معطيات تقنية في شأن وصول السفينة بالتاريخ والساعة والإحداثيات المرتبطة بها والمسافة الفاصلة عن الخط 29 بوصفه خطا تفاوضيا لم يتنازل لبنان عنه.