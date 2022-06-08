بيروت - منصور شعبان



قال رئيس «حزب الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل «إن الاستشارات النيابية الملزمة هي من اهم الاستحقاقات في هذه المرحلة»، مشيرا إلى ان «على رئيس الجمهورية أن يدعو إليها بأسرع وقت ممكن لكي تنطلق عجلة تشكيل الحكومة بسرعة».



وأضاف، في تصريح أدلى به من مجلس النواب: «كل يوم مماطلة يمر، يستنزف لبنان ما تبقى من احتياطه، وحاكم مصرف لبنان يصرف يوميا من هذا الاحتياط من أجل ضخ سيولة بالعملة الأجنبية في السوق للمحافظة على سعر الصرف الموجود حاليا».



وحذر من أن «لبنان بلد متروك من دون قيادة وحكومة تأخذ كل التدابير اللازمة لإيقاف الانهيار وتقر الخطة الإنقاذية، والتي بناء عليها يستعيد لبنان عافيته أو على الأقل يتم وضعه على السكة الصحيحة»، لافتا الى انه: «في هذا الوقت، هناك مماطلة في تشكيل السلطة التنفيذية لذلك نطالب رئيس الجمهورية بدعوة النواب إلى الاستشارات اليوم قبل الغد لتكليف رئيس حكومة الذي عليه أن ينكب على تشكيل حكومة تبدأ بالعمل فورا لأن الوضع لا يحتمل الانتظار».



ونبه الجميل بأن «لبنان وصل إلى مرحلة خطيرة جدا»، وقال: «الوضع المعيشي والاقتصادي ذاهب إلى الانهيار التام وربما إلى فوضى وسعر صرف من دون سقف، وبالتالي ستصبح قيمة رواتب الموظفين معدومة، ونحن ذاهبون إلى مكان خطير لذلك نحذر أن هناك ضرورة لتسريع كل الاستحقاقات».



وتابع: «على مجلس النواب الانتهاء من تشكيل اللجان، على أن يدعو رئيس الجمهورية إلى الاستشارات، للبدء بإنقاذ الاقتصاد بشكل سريع، إضافة إلى أزمة التنقيب عن الغاز والنفط التي ستنفجر بين يوم وآخر، وبالتالي من غير المعقول ان يكون لبنان في هذا الظرف من دون قيادة، لذلك أردنا دق ناقوس الخطر من مجلس النواب وأن نقول ان كل يوم تأخير سيؤدي الى مزيد من ضرب مقومات الدولة وحياة الناس وكل يوم يمر هو استنزاف لقدرة لبنان على النهوض بالمستقبل».



ومضى الجميل: «أردنا توجيه نداء لتسريع كل شيء لوضع لبنان على السكة والبدء بالإنقاذ المطلوب».

وردا على سؤال، قال: «المهم ان يدعو رئيس الجمهورية الى الاستشارات النيابية الملزمة وان تتحمل كل الكتل النيابية مسؤولياتها».