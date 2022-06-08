بيروت - أحمد عز الدين واتحاد درويش



فرض نواب المعارضة انتخابات ماراثونية للجان النيابية، لكنهم لم يستطيعوا فرض إيقاعهم ولم يستطيعوا الدخول الى اللجان إلا بخروقات محدودة جدا.

فللمرة الأولى منذ 30 سنة، خطفت جلسة انتخاب اللجان النيابية الأضواء، ذلك انه درجت برلمانات ما بعد الطائف منذ العام 1992، على إنضاج «طبخة» اللجان وتوزيعها على الطوائف والأحزاب والكتل، قبل الدخول إلى الهيئة العامة، حيث تتم تلاوة الأسماء والتصديق عليها في جلسات لم تتجاوز أطولها نصف الساعة، بحيث يوزع رؤساء اللجان الـ 16 بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين والكتل الأساسية.



رئيس مجلس النواب نبيه بري وفي مستهل الاجتماع قال: ان هذه الجلسة ليست كالجلسة الأولى لانتخاب الرئيس ونائبه وهيئة مكتبه، طالبا العمل معا في المطبخ التشريعي، وقال كل نائب يستطيع الحضور والمشاركة في جلسات اللجان، وفقط التصويت حصرا للأعضاء، وتمنى ان يتم التوافق، مشيرا إلى انه بعد فترة تبحث اللجان عن تأمين النصاب.



ومع غياب التوافق على اللجان بدأت عملية الانتخاب من خلال لجنة المال التي استغرق فرز الأوراق لانتخاب أعضائها الـ 17، أكثر من ساعتين مما أثار استياء معظم النواب الذين وجهوا انتقادات لمعارضي التوافق.



فسأل النائب فريد الخازن رئيس المجلس، هل حصل مثل هذا من قبل؟، فرد الرئيس بري: «عيش كثير بتشوف كثير»



وعلق النائب أكرم شهيب بالقول: «رح يخلص العمر قبل ما يخلص الفرز». فرد بري: الله يطول بعمرك.



وقال نائب آخر: عملية الفرز تحتاج إلى 73 ساعة، فرد النائب سليم عون ساخرا لا تفسدوا: «العرس الديموقراطي».



وكان النائب الجديد وضاح الصادق طلب تشكيل لجنة لإلغاء الطائفية السياسية فرد بري: تقدم باقتراح قانون ليدرس وفق الأصول الدستورية.



كما طالبت النائبة بولا يعقوبيان بطرح اقتراح قانون حول ترسيم الحدود الجنوبية البحرية مع إسرائيل نظرا للوضع الراهن. فرد بري مستغربا: تعرفين انه لا يمكن طرح الموضوع في هذه الجلسة الانتخابية.



لكن يعقوبيان خرجت لتقول للصحافيين: ان الرئيس بري لا يريد طرح اقتراح موضوع ترسيم الحدود.

فعلق بري ردا على كلامها: «أين كانت من 12 سنة.. كانت بعدها مش «مجوزة» مش كرمالها كرمال زوجها يلي هو صاحبنا».



وبنتيجة فرز اللجنة الأولى التي استغرقت أكثر من ساعتين جاءت النتائج وفقا للتوافق والتفاهم الذي حصل بين الكتل الرئيسية والذي أبقى القديم على قدمه ولم يستطع نواب المعارضة إحداث التغيير.



ثم جرى انتخاب أعضاء لجنة الإدارة والعدل على مدى ساعتين دون أي تغيير.



وبنتيجة الاتصالات تم التوافق والتزكية على 5 لجان هي: الخارجية، والشباب والرياضة، والإعلام والاتصالات، وحقوق الإنسان، والمرأة والطفل.