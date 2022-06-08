القاهرة ـ هناء السيد



أعلنت منصة «Ad colony»، إحدى أكبر شبكات الإعلان على تطبيقات المحمول المختلفة، أن الحملة الترويجية Follow the Sun التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية للتنشيط السياحي في منتصف شهر مارس الماضي، هي أفضل إعلان سياحي لشهر مايو 2022 في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.



وكانت وزارة السياحة والآثار قد أطلقت هذه الحملة على القناة التلفزيونية العالمية (CNN) وعلى مواقع التواصل الاجتماعي acebook ،YouTube ،TikTok ،Snapchat ،Ad colony في عدد من الدول المستهدفة وهي الولايات المتحدة الأميركية، المملكة المتحدة، ألمانيا، فرنسا، وإيطاليا، وذلك للترويج للمقصد السياحي المصري خلال موسم صيف 2022.



وأوضح عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن هذه الحملة حققت نجاحا كبيرا وأرقاما غير مسبوقة على منصة Ad Colony، لافتا إلى أنها وصلت إلى أكثر من 6.5 ملايين مستخدم للتطبيق، وحققت ما يقرب من 5.2 ملايين مشاهدة كاملة.



وحقق فيلم الحملة نسب مشاهدة كاملة حتى نهايته تصل إلى حوالي 95% في حين أن متوسط نسبة المشاهدات الكاملة عالميا يكون 80%، وكذلك نسبة التفاعل مع الحملة وصلت إلى نسبة 22% في حين أن المتوسط العالمي لنسبة التفاعل يكون 10%.



يذكر أن هذه الحملة قد نجحت في تحقيق ما يقرب من 68.6 مليون مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي بالدول المستهدفة، ووصلت إلى ما يقرب من 495.3 مليون مستخدم.



كما ساهمت الحملة أيضا في زيادة معدلات البحث الإلكتروني عن السياحة والسفر إلى مصر على شبكة الإنترنت بمعدل 121% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، حيث زادت هذه المعدلات في المملكة المتحدة بنسبة 134% وفي ألمانيا 212% وإيطاليا 262% وفرنسا 110% مقارنة بالعام الماضي.