القاهرة - خديجة حمودة



استمرت فعاليات التدريب المشترك الجوي المصري السعودي (فيصل - 12) بمشاركة تشكيلات من القوات الجوية المصرية وسلاح الجو الملكي السعودي والذي ينفذ على مدار عدة أيام بالمملكة العربية السعودية.



وتضمنت المراحل الأولى للتدريب عقد العديد من المحاضرات وإجراءات التلقين لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات لإدارة العمليات الجوية المشتركة بكفاءة عالية، فضلا عن تنفيذ العديد من الطلعات الجوية المشتركة لمهاجمة الأهداف المعادية وحماية الأهداف الحيوية، بمشاركة مجموعة من المقاتلات متعددة المهام.



وظهر خلال الأنشطة التدريبية المنفذة مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من مستوى راق واحترافية عالية في تنفيذ كل المهام بما يظهر مدى ما تمتلكه القوات الجوية لكلا البلدين من إمكانات بشرية وفنية واستعداد قتالي وقدرة على العمل المشترك تحت مختلف الظروف.



يهدف التدريب الجوي (فيصل - 12) إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة للعناصر المشاركة بالتدريب في تنفيذ وإدارة العمليات الجوية المشتركة، كما يؤكد على عمق علاقات الشراكة الإستراتيجية، والتنسيق المشترك والقدرة على التخطيط والتنفيذ للمهام ما يدعم ركائز الأمن والاستقرار بالمنطقة.