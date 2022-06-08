القاهرة - هالة عمران - مجدي عبدالرحمن



نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن إنفوغرافات تسلط الضوء على جهود مصر الدولية من أجل التصدي لظاهرة التغير المناخي، من خلال تكثيف وتنسيق السياسات البيئية وفقا لأهداف التنمية المستدامة.



وأشار التقرير إلى الترتيبات المحلية والدولية لإعداد جبهة موحدة لمكافحة التغير المناخي، حيث أطلقت مصر في مايو 2022 الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050 للتصدي بفعالية لتداعيات تغير المناخ.



وأوضح التقرير أن الإستراتيجية تعمل على تحقيق خمسة أهداف رئيسية تتمثل في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ والآثار السلبية المرتبطة به، فضلا تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية.

وبالإضافة لما سبق، تعمل الاستراتيجية على تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، إلى جانب تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي لمكافحة تغير المناخ.



وأضاف التقرير أن مصر ستستضيف مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ للمرة الأولى في دورته القادمة COP27 بشرم الشيخ في نوفمبر 2022، بعد أن تم إعلان اختيارها لاستضافة هذه الدورة خلال مؤتمر جلاسجو عام 2021.



في ذات السياق، أكدت وزيرة البيئة د.ياسمين فؤاد أن مصر تمتلك استراتيجية وطنية واضحة لمواجهة التغيرات المناخية تعمل على تنفيذها مع جميع الجهات ذات الشأن، مشددة على التزام مصر إلى جانب دول العالم بالخطة التي سيتم تنفيذها بشأن إجراءات التصدي لتغيرات المناخ وفقا لاتفاقية باريس لتغير المناخ.



جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب امس والمخصصة لمناقشة طلبات إحاطة وأسئلة ومناقشة عامة مقدمة من عدد من النواب بشأن مشاكل وقضايا التغير المناخي.