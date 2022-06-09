

حنان عبدالمعبود



في إطار الاستراتيجية الوطنية للوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية، لبناء القدرات، وتنمية مهارات العاملين في مجال مكافحة الأمراض المزمنة غير المعدية، وضمن برنامج التعليم الطبي المستمر، أقامت إدارة «الوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية» في وزارة الصحة ورشة عمل تحت عنوان «التأثير وتغيير السلوك»، قدمتها د.دانة الطراح، الأستاذ المساعد في كلية الصحة العامة بجامعة الكويت.



ففي بداية الورشة، تحدث مدير إدارة الوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية د.حمود الزعبي، عن أهمية مكافحة الأمراض المزمنة غير المعدية، والتي تتسبب في نحو 65% من الوفيات في الكويت، مستعرضا أهداف الخطة المستقبلية، وأهم التدخلات والمبادرات، ومؤشرات الأداء. فيما تطرقت د.دانة الطراح إلى أهمية فهم سلوكيات المجتمع عند إعداد البرامج، وتصميم التدخلات للتأثير وتغيير سلوك الأفراد نحو الأنماط الصحية، كما شرحت أهم نظريات تغيير السلوك والتأثير وطرق تطبيقها. هذا، وقد شارك في الورشة عدد من الإدارات والجهات المعنية في وزارة الصحة، ذات الاهتمام بالتوعية، ومكافحة الأمراض المزمنة غير المعدية.