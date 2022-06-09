تأهل منتخبنا الوطني الى الدور نصف النهائي من بطولة غرب آسيا الرابعة لكرة الصالات بفوزه على فلسطين 5-1 مساء امس في صالة الشهيد قشيعان المطيري بنادي النصر في الجولة الثالثة والاخيرة من منافسات المجموعة الأولى.



ورفع «الأزرق» رصيده إلى 7 نقاط محتلا أحد المركزين الاول والثاني في المجموعة بغض النظر عن نتيجة السعودية والعراق التي أقيمت لاحقا، في حين بقي فلسطين دون نقاط في المركز الرابع والاخير بخسارته في جميع مبارياته الثلاث.



وسجل أهداف منتخبنا كل من عبدالعزيز البسام وعبدالرحمن المسبحي وحمد حيات وصالح الفاضل وسلمان البعيجان، فيما سجل لفلسطين موسى حرارة.



إلى ذلك، تختتم مساء اليوم منافسات الدور التمهيدي، حيث يلعب منتخب الامارات مع البحرين في الساعة الـ4 عصرا، كما يلتقي لبنان مع عمان في الساعة الـ7:30 مساء ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية.

ويتشارك منتخبا عمان ولبنان في صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط لكل منهما، ويأتي المنتخب البحريني في المركز الثالث برصيد نقطتين، ويحتل الإمارات المركز الرابع والأخير برصيد خال من النقاط، ليخرج من المنافسة على الصعود للدور نصف النهائي بشكل رسمي.

وسيكون الفوز مطلبا ملحا لمنتخبات عمان ولبنان والبحرين اليوم كون تعادل المتصدرين قد يضع أيا منهما في دائرة خطر الخروج في حال فاز «الأحمر البحريني» بنتيجة كبيرة. وأسفرت مباراتي الجولة الثانية مساء أول من أمس (الثلاثاء) عن فوز لبنان على الإمارات 2-1، فيما تعادل البحرين وعمان 2-2.



وعقب الفوز على الإمارات، قال مدرب لبنان ربيع ابو شعيا إنه غير راض عن أداء لاعبيه بشكل عام، وبخاصة في الدقائق العشر الأولى، رغم تأكيده على افتقار بعض لاعبيه للخبرة المطلوبة كونه يمتلك منتخبا جديدا من ناحية العناصر.