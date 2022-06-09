تدخل بطولة الأندية الخليجية الـ38 لأبطال الكؤوس لكرة اليد مساء اليوم مرحلة الحسم بلقاءين في نصف النهائي، حيث يلتقي في الأولى الكويت متصدر المجموعة الأولى مع مضر السعودي وصيف المجموعة الثانية في الخامسة مساء، وتتبعها في السابعة المواجهة الثانية بين النجمة البحريني ونظيره الأهلي القطري ثاني ترتيب المجموعة الأولى.



وقد أسفرت مواجهات اليوم الرابع التي جرت مساء أمس الأول، عن فوز كبير للكويت على الأهلي القطري 28-19 لينتزع بجدارة صدارة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، ونال لاعب «الأبيض» صالح الموسوي جائزة أفضل لاعب في المباراة.



وفي آخر مواجهات المجموعة الثانية خسر السالمية من النجمة البحريني 30-34 ليتصدر النجمة المجموعة بـ4 نقاط، فيما حل مضر في ثانيا، وجاء «السماوي» ثالثا بلا رصيد من النقاط، وسيلتقي الجزيرة الإماراتي السبت المقبل لتحديد المركزين الخامس والسادس للبطولة، فيما حل مسقط العماني في المركز السابع.



هذا، وأبدى مدرب فريق السالمية د.أحمد فولاد رضاه عن الأداء الفني الذي قدمه الفريق رغم خسارته من النجمة البحريني، وقال: رغم الغيابات المؤثرة التي وصلت إلى 3 لاعبين مؤثرين في صفوف الفريق، إلا اننا تمكنا من مقارعة أحد أفضل الفرق في قارة آسيا، وكانت النتيجة متقاربة أغلب فترات اللقاء، وفي النهاية تغلبت الخبرة بقيادة حسين صياد، وعلي عيد وزملائهم على حماسة الشباب، وفي المجمل افتقدنا الحظ والتوفيق في البطولة».



إلى ذلك، دعا نجما نادي الكويت والمنتخب الوطني السابقين وليد علي وجراح العتيقي جماهير اليد حضور مواجهة «الأبيض» ومضر السعودي اليوم، مضيفا: «واجبنا كلاعبين مساندة أي فريق كويتي يشارك في بطولة خارجية بمختلف الألعاب».