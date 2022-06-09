يحيى حميدان



أبدت إدارة نادي الكويت رغبة قوية في الحفاظ على استمرار المهاجم التونسي طه ياسين الخنيسي مع الفريق حتى نهاية عقده في صيف 2023 رغم دخوله في دائرة اهتمام بعض الأندية الخليجية والعربية خلال الفترة الحالية.



وجذب الخنيسي (30 عاما) الأنظار بعد عودته القوية للملاعب مع «الأبيض» بداية من يناير الماضي عقب انتهاء عقوبة إيقافه بسبب المنشطات التي استمرت لمدة 6 أشهر، علما بأنه أحد العناصر المؤثرة في تشكيلة المنتخب التونسي المتأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر نوفمبر المقبل.



الى ذلك، يحظى الجناح الإسباني جاي ديمبلي على إعجاب الإدارة الكويتاوية كذلك لتجديد عقده مع الفريق، فيما خرج كل من المدافع الأسترالي رايان ماكغوان والمهاجم الكونغولي ديوميرسي مبوكاني من حسابات «الأبيض» للموسم الجديد رغبة من المسؤولين على النادي في البحث عن لاعبين أفضل منهما.



ولاتزال الشكوك تحوم حول استمرار لاعب خط الوسط المغربي مهدي برحمة مع الفريق، إذ لم تبت الإداره في مسألة بقائه من عدمها حتى اللحظة انتظارا لرأي الجهاز الفني الجديد.