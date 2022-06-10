استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في أبوظبي أمس رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت.



وقالت وكالة أنباء الإمارات «وام» في بيان ان الجانبين بحثا مسارات التعاون الثنائي وفرص تنميته في مختلف الجوانب خاصة الاستثمارية والاقتصادية والتنموية بجانب مجالات الأمن الغذائي والصحة وغيرها من القطاعات الحيوية التي تقوم عليها التنمية والتطور بما يحقق تطلعات البلدين نحو المستقبل.

وأضافت وكالة «وام» أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رحب في بداية اللقاء برئيس الوزراء الضيف الذي قدم تعازيه ومواساته إلى سموه وشعب دولة الإمارات في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، مشيدا بدور الفقيد في مد جسور التعاون والتواصل والسلام مع دول العالم.



كما هنأ بينيت الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتوليه رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، متمنيا لسموه التوفيق في قيادتها إلى ما يطمح إليه شعبها من التقدم والتنمية، وعبر عن التطلع للعمل المشترك مع دولة الإمارات لتوسيع آفاق التعاون خلال المرحلة المقبلة لما فيه الخير لشعوب المنطقة وازدهارها.



من جانبه، عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد عن شكره للمشاعر الطيبة التي أبداها رئيس وزراء إسرائيل تجاه دولة الإمارات وشعبها.



ووصل إلى الإمارات في وقت سابق امس في ثالث زيارة يقوم بها الى أبوظبي خلال الشهور القليلة الماضية.



ونقل بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن بينيت قوله قبيل توجهه إلى الإمارات إنه يهدف إلى «بناء مستوى جديد» في العلاقات الإسرائيلية - الإماراتية التي بدأت قبل عامين.