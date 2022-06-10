

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر إجراؤها مع الانتخابات البرلمانية في يونيو 2023.



ونقلت وكالة «اناضول» التركية للأنباء عن اردوغان تأكيده في كلمة خلال اجتماع حزب العدالة والتنمية الحاكم بمدينة ازمير غرب تركيا «إجراء الانتخابات العامة المقبلة في البلاد في موعدها منتصف يونيو من العام المقبل وليس قبل ذلك» منهيا أي تكهنات بإجراء انتخابات مبكرة.



وقال الرئيس التركي إنه سيسعى لولاية ثانية في انتخابات العام المقبل، مضيفا ان «مرشح تحالف الشعب للانتخابات الرئاسية هو رجب طيب اردوغان» في اشارة إلى التحالف الانتخابي بين حزبه وحزب الحركة القومية. وأعرب عن الأمل في ان «نبني معا تركيا عظيمة وقوية مرة أخرى في الأيام المقبلة». ومن المقرر أن تشهد تركيا انتخابات في يونيو 2023 حيث سيختار الناخبون رئيس البلاد وكذلك جميع أعضاء البرلمان البالغ عددهم 600 نائب.



وتولى اردوغان زمام الرئاسة في عام 2014 وأعيد انتخابه في عام 2018 في ظل النظام الرئاسي الجديد بعد ان شغل منصب رئيس الوزراء منذ عام 2003.