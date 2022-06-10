أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنه اجتمع مع كبار المسؤولين، لمناقشة التكلفة المرتفعة للخس، إثر قرار سلسلة مطاعم «كي إف سي» المحلية استبدال هذه الخضر بالملفوف في شطائر البرغر الخاصة بها.



وقال ألبانيز لإذاعة «كي إف إم» في سيدني «الملفوف ليس مثل الخس. هذا قرار خاطئ». وأضاف: «مجلس الوزراء يبحث فضيحة الملفوف».

وقد وصف زعيم يسار الوسط أنتوني ألبانيز قرار سلسلة مطاعم الوجبات السريعة بأنه «مجنون»، مازحا أن الوضع أصبح يشكل «أزمة» وطنية.

وارتفعت أسعار الخس بنسبة تصل إلى 300% في المدن الأسترالية، بفعل الفيضانات الأخيرة وارتفاع أسعار الوقود العالمية وازداد سعر رأس خس «الأيسبرغ» من دولارين إلى حوالى 8 دولارات في سيدني وملبورن.