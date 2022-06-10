تقول البريطانية ميجان سوان إن الحيل السحرية التي تقوم بها ليست معتادة، إذ تحمل رسالة في طياتها.

وعندما ولدت في عام 1992، كان عالم السحر الذي هيمن عليه الرجال في المعتاد قد بدأ للتو يسمح للنساء بالانضمام لرابطة السحرة.



ولما وصلت سوان الآن للثلاثين من عمرها، أصبحت الساحرة الوحيدة وأصغر ساحر يرأس الرابطة، لكنها تستغل موقعها ومهاراتها السحرية في زيادة الوعي بمشكلات تغير المناخ والبيئة.



ودرست سوان الحفاظ على الحياة البرية في الجامعة، وتزايد قلقها من المشكلات الضخمة التي تواجهها الطبيعة والافتقار في ذات الوقت للتحرك المناسب.



وقالت «أحد الأشياء الأساسية التي أدركتها من شهادتي الجامعية هو مدى أهمية التعليم البيئي. لدينا الكثير من الحلول لمواجهة تلك المشكلات لكننا لا ننفذها».



وبدأت في ابتكار حيل تنطوي على رسالة بيئية لتقوم بعرضها في المدارس.