يشكل بقاء مارك زوكربيرغ رئيسا لشركة «ميتا» (فيسبوك سابقا) «لسنوات طويلة جدا» أمرا طبيعيا، على ما رأى المسؤول عن الشؤون الدولية في الشركة والنائب السابق لرئيس الوزراء البريطاني نيك كليغ.



واعتبر كليغ أنه لا سبب يدفع زوكربيرغ البالغ 38 عاما إلى ترك الشركة مادام المشروع لم يتحقق.



وقال لوكالة فرانس برس على هامش قمة الأميركيتين في لوس أنجيليس «من المنطقي أن يرغب مارك في الاستمرار بمهامه في «ميتا» لتولي كتابة الفصل الجديد بالمجتمع، وهو ما سيحتاج إلى سنوات طويلة جدا».



وتابع أن زوكربيرغ «هو مؤسس شركة ميتا لكنه أيضا مهندس الفصل الجديد وتقنيات الواقع المعزز والافتراضي».



وتصدرت التغييرات في إدارة «فيسبوك» أخيرا عناوين وسائل الإعلام بعدما أعلنت شيريل ساندبرغ، وهي ثاني أكبر مديرة تنفيذية نفوذا في ميتا، استقالتها بعدما عملت إلى جانب زوكربيرغ على مدى 14 سنة.