يسر ايكيا الحميضي الإعلان عن اسم الفائز المحظوظ في السحب الثالث لايكيا ناصر العنتري، وتم سحب القرعة بإشراف من وزارة التجارة والصناعة، ووفق القواعد واللوائح القانونية المتبعة.



وتسلم العنتري جائزته من قبل، مدير معرض ايكيا الأفنيوز مرصد الآجي، وذلك خلال حفل خاص أقيم في معرض ايكيا الأفنيوز. والجائزة عبارة عن تجديد المنزل بمنتجات وخدمات من ايكيا قيمتها 10 آلاف دينار كويتي، تشمل الأثاث والتخطيط والتصميم والتوصيل. هذا، ولايزال لدى جميع العملاء فرصة للفوز بالجائزة الكبرى، التالية وهي الرابعة والأخيرة، وما عليك سوى إنفاق 10 دنانير أو أكثر في أي من معارض ايكيا في الكويت. وكل 10 د.ك تنفقها ستمنحك دخولا واحدا في السحب للفوز بـ 10 آلاف دينار وكلما تسوقت أكثر زادت فرصك في الفوز! ماذا تنتظر لكي تكون الفائز الأخير؟! تسوق الآن من أي من معارض ايكيا في الكويت (الأفنيوز، 360 والعاصمة مول)، وعبر الإنترنت (موقع ايكيا وتطبيق ايكيا)، وحظا موفقا.