بعد توقف لنحو عامين عن إقامة العروض الحية بسبب جائحة «كورونا»، استمتع طلاب الموسيقى في المدرسة البريطانية بالكويت (BSK) بأسبوع حافل بالعروض والأنشطة الحية التي أمتعت المعلمين والطلاب، حيث كان فنانو المدرسة من الصف الثالث وحتى الثالث عشر على موعد مع تقديم عروضهم المختلفة أمام الجمهور.



فبعد العودة الشاملة للدراسة هذا العام، استمتع المعلمون والطلاب من جميع المراحل الدراسية بحفلات موسيقية قدمتها مجموعة من فرق المدرسة، والتي نجحت جميعها بعرض مواهب الطلاب وقدرتهم على العزف على مجموعة متنوعة من الآلات الموسيقية باستخدام تقنيات موسيقية مختلفة. وبدأ الأسبوع بعروض شيقة تضمنت عزف العديد من المقطوعات الموسيقية المتنوعة بواسطة كورال المدرسة، إضافة إلى عزف مقطوعات موسيقية عالمية، مع عروض فنية مدهشة تنوعت بين العزف التقليدي والعزف الارتجالي المبتكر.