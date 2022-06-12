احتفالاً بافتتاح أول بوتيك لـ«غاغناو» في الكويت، العلامة التجارية العالمية الفاخرة المتخصصة بأجهزة المطابخ الاحترافية عالية الجودة، أقامت شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية عشاء فاخرا لكبار الشخصيات تحت عنوان «الغابة السوداء» بحضور السفير الألماني لدى الكويت ستيفان موبس.



وحضر حفل الافتتاح أيضا كل من رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، فيصل علي المطوع، ونائب الرئيس التنفيذي علي فيصل المطوع، والرئيس التنفيذي الإقليمي لـ«غاغناو»، توماس ألونسو، ونخبة من مصممي الديكور الداخلي والمهندسين المعماريين واختصاصيين صناعيين إلى جانب عدد من كبار العملاء والصحافيين.



وتميز الحفل بطابع فخم عبر تجربة عشاء غير مسبوقة، أخذت الضيوف إلى عالم الغابات السوداء في ألمانيا من خلال ثقافة طهي استثنائية وديكورات حصرية. وأقيم مثل هذا العشاء من قبل في كل من لوس أنجلوس ونيويورك.



كما استمتع الحضور بالتعرف على أجهزة «غاغناو» والتي تضم مجموعة مبتكرة من أجهزة المطابخ المصممة بعناية في ألمانيا وفق أعلى المعايير العالمية التي تعكس التفنن والابتكار والحرفية وتواكب آخر وأحدث التطورات في عالم المطابخ. كما تم تقديم عرض طهي مباشر أمام الحاضرين قام به الشيف الفرنسي ثيري بابيلير، باستخدام أجهزة «غاغناو» المبتكرة.



وقال علي المطوع: «يسعدنا اليوم أن تنضم العلامة التجارية «غاغناو» إلى محفظتنا من العلامات التجارية الفاخرة التابعة لشركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية والتي يبحث عنها أصحاب المنازل الكبيرة لتميزها بالتفرد والجودة والمتانة والحرفية العالية، واليوم ندعو عملاءنا لزيارة بوتيك غاغناو للتعرف على أجهزة هذه العلامة التجارية وكيف يمكنهم تحويل منازلهم لمنازل ذكية، أنيقة وعصرية».



من جهته، قال توماس ألونسو: إننا على ثقة تامة بأن شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية ستكون خير ممثل لنا في الكويت، وأن شريحة كبيرة من المجتمع الكويتي ستجد في «غاغناو» كل ما تبحث عنه من أجهزة مطبخية تحاكي التطور والابتكار بأعلى مستوياته وتتميز بخصائص تقنية مميزة لأسلوب حياة أكثر عصرية وأكثر رقي، فنحن نعي تماما مدى تقدير المستهلك في الكويت لأهمية جودة منتجات طهي الطعام حيث لديه ثقافة تذوق واضحة ومميزة.