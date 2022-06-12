أكد رئيس الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عبدالله العازمي، أن ما يشاع بين الأوساط الطلابية بشأن عدم صرف مكافأة التخصص النادر ومكافأة التفوق مجرد شائعات مغرضة هدفه الطعن في مصداقية إدارة الهيئة والاتحاد لمجرد التكسب الانتخابي.



وأوضح العازمي أن الهيئة الإدارية قامت بدورها تجاه هذا الملف على أكمل وجه، حيث إن مكافأة التخصص النادر والتفوق كانت متأخرة قبل تولي الهيئة الإدارية الحالية لمقاعد الاتحاد، وبفضل الله أثمرت جهود الاتحاد عن التوصل لاتفاق مع إدارة الهيئة بأن تتم عملية الصرف بشكل تدريجي، وتم فعليا صرف ثلاث دفعات للطلبة المستحقين وأصبحت المكافآت بحساباتهم البنكية ولايزال الصرف جاريا لاستكمال باقي المستحقين، وخلال فترة وجيزة سيتم الانتهاء من الصرف لباقي المستحقين.