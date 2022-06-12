عبدالعزيز الفضلي



يدشن صباح اليوم ما يقارب 47 ألف طالب وطالبة في الصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي والتعليم الديني والخاص بالإضافة إلى التربية الخاصة.



اختبارات الفترة الدراسية الثانية من العام الدراسي 2022-2021.



ويؤدي طلاب القسم الأدبي البالغ عددهم 21222، منهم 11101 طالب و10121 طالبة، امتحان مادة اللغة الفرنسية، ويؤدي طلاب القسم العلمي البالغ عددهم 25916، منهم 13784 طالبا و12132 طالبة امتحان مادة الرياضيات.



وتستقبل لجان امتحانات منطقة العاصمة التعليمية 5422 طالبا وطالبة منهم 2213 القسم الأدبي، و3209 من القسم العلمي، وتستقبل لجان امتحانات منطقة حولي التعليمية 4233 طالبا وطالبة، منهم 1590 من القسم الأدبي و2643 من القسم العلمي. ويتوجه إلى لجان امتحانات منطقة الفروانية التعليمية 7700 طالب وطالبة، منهم 4219 من القسم الأدبي، و3481 من القسم العلمي، ويتوجه إلى لجان امتحانات منطقة الأحمدي التعليمية 10227 طالبا وطالبة، منهم 4939 من القسم الأدبي و5288 من القسم العلمي.



كما تستقبل لجان امتحانات منطقة الجهراء التعليمية 7681 طالبا وطالبة، منهم 4050 من القسم الأدبي، و3631 من القسم العلمي، فيما بلغ إجمالي عدد طلاب الصف الثاني عشر الذين سيؤدون الامتحانات في لجان منطقة مبارك الكبير التعليمية 3795 طالبا وطالبة، بلغ عدد طلاب القسم الأدبي 1811، وعدد طلاب القسم العلمي 1984.



وفي التعليم الخاص، يتوجه طلاب الصف الثاني عشر البالغ عددهم 7984 طالبا وطالبة إلى لجان الامتحانات، ويبلغ عدد طلاب القسم الأدبي 2355، وعدد طلاب القسم العلمي 5629، وتستقبل لجان امتحانات التربية الخاصة 96 طالبا وطالبة، يبلغ عدد طلاب القسم الأدبي 45، وعدد طلاب القسم العلمي 51.



يذكر أن اختبارات طلبة الصف الثاني عشر للتعليم الديني البالغ عددهم 1473 طالبا وطالبة، انطلقت يوم الثلاثاء الماضي، ليبلغ إجمالي أعداد الطلبة المتقدمين لاختبارات الصف الثاني عشر 48611.



وقامت وزارة التربية بالتعاون مع وزارة المالية بتوفير ما يقارب 200 سيارة لنقل الاختبارات من المطبعة السرية إلى المناطق التعليمية، حيث أجرت الوزارة صباح أمس السبت بروفة ناجحة لنقل الامتحانات وسط جهود كبيرة تبذلها بقيادة وزيرها د.علي المضف ووكيلها د علي اليعقوب لتوفير الجو والمناخ المناسبين لكي يؤدي الطلبة امتحاناتهم على أكمل وجه.