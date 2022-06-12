حنان عبدالمعبود



أعلنت رئيسة وحدة زراعة الخلايا الجذعية في مستشفى بنك الكويت الوطني التخصصي للأطفال، رئيسة المؤتمر الأول لزراعة الخلايا الجذعية للأطفال د.سندس الشريدة عن انعقاد المؤتمر للمرة الأولى على مستوى الكويت، مبينة أنه يأتي إيمانا من رابطة طب الأطفال والجمعية الطبية بدعم التعليم المستمر والمساهمة في الأنشطة العلمية التي تهم صحة الطفل لاسيما الأمراض الصعبة الوراثية مثل أمراض الدم والمناعة والأمراض السرطانية وعلاجها بزراعة الخلايا الجذعية ومناقشة مضاعفات الزراعة للأطفال. وقالت الشريدة في كلمة لها خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد للإعلان عن أنشطة المؤتمر أمس إنه يقام تحت رعاية وزير الصحة د.خالد السعيد في فندق سانت ريجيس يوم الأربعاء، ويهدف إلى إلقاء الضوء على الوضع الحالي لمعايير جودة زراعة الخلايا الجذعية للأطفال في الكويت، ومناقشة التحديات التي تواجه الطاقم الطبي، ومراجعة الضوابط والمعايير والقواعد والإجراءات الخاصة بزراعة الخلايا الجذعية للأطفال، بالإضافة إلى الاطلاع على التجارب العالمية في هذا الشأن ودراسة إمكانية تطبيقها والاستفادة منها بالكويت، موضحة أن زراعة الخلايا الجذعية للأطفال في الكويت تطبق من خلال أحدث المعايير العالمية وتوفير كل المتطلبات التخصصية والتقنية. من جانبها، أعلنت نائب رئيس رابطة طب الأطفال د.مها بورسلي عن تنظيم عدد من الورش الطبية حول تخصصات متعددة في طب الأطفال، إلى جانب تنظيم مؤتمر طبي حول صحة الطفل ونشر الأعداد اللاحقة من كتاب «طفلي» خلال الفترة المقبلة. وذكرت بورسلي أن رابطة الأطفال تأسست نهاية ستينيات القرن الماضي، بهدف دعم أطباء الأطفال في البلاد، ومنذ ذلك التاريخ قامت الرابطة بالعديد من الأنشطة التي تخص تخصص طب وصحة الطفل. بدورها، أكدت رئيسة قسم أمراض الدم والسرطان وزراعة الخلايا الجذعية للاطفال في مستشفى بنك الكويت الوطني التخصصي للأطفال د.منى بورحمة أن القسم يستقبل نحو 100 إلى 120 حالة من سرطان الأطفال سنويا، وجميعها تعالج في القسم وفق بروتوكولات متعارف عليها ومعتمدة عالميا ونتائجها تضاهي المراكز العالمية، لافتة الى ان القسم يقدم خدمة علاج أمراض الدم الحميدة بالتعاون مع 6 مستشفيات للأطفال بالكويت. وقالت بورحمة إن قسم أمراض الدم والسرطان وزراعة الخلايا الجذعية للأطفال يحتوي ثلاث وحدات وهي أمراض وسرطان الدم والأورام الصلبة وزراعة الخلايا الجذعية، مؤكدة ان القسم بدأ في عمل الزراعة خلال أكتوبر 2020 وكانت إما ذاتية أو مطابقة تامة من الأهل او نصف تتطابق وبنتائج مشجعة الى الآن، ونأمل بأن نحافظ على زراعة 20 حالة سنوية.